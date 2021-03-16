Скончался отец владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна

Футбольный клуб «Спартак» обратился в Российскую премьер-лигу с просьбой начать очередной матч чемпионата страны с минуты молчания в память об Арнольде Федуне - отце председателя совета директоров клуба Леонида Федуна, сообщает пресс-служба команды.

Арнольд Федун умер 16 марта на 93-м году жизни. Народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, бывший главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР всю свою жизнь посвятил медицине и внёс большой вклад в развитие хирургии.

В 60-х годах прошлого века Арнольд Федун работал на космодроме Байконур, сообщает Газета.ру.

Ближайший матч «Спартак» проведёт на домашнем стадионе 18 марта. В рамках 23-го тура РПЛ столичный клуб примет «Урал» из Екатеринбурга.

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ФОТО: РИА Новости
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