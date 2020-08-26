Скончался отец режиссёра Стивена Спилберга
26 августа 202011:18
Отец известного кинорежиссёра, обладателя трёх «Оскаров» Стивена Спилберга Арнольд Спилберг умер в Лос-Анджелесе в возрасте 103 лет. Об этом сообщили в компании режиссёра Amblin.
Отмечается, что Арнольд Спилберг скончался по естественным причинам.
Арнольд Спилберг - в прошлом инженер-электрик. Его родители были выходцами из Российской империи. У самого Арнольда Спилберга четверо детей – помимо Стивена, это сёстры Энн, Нэнси и Сьюзен.
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26 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru