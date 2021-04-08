Скончался олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Виктор Куренцов
Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов сообщил в своём Instagram, что 7 апреля в возрасте 80 лет умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов.
«Скончался Виктор Григорьевич Куренцов. Буквально на днях он отметил 80-летие... Мои соболезнования родным и близким. Вечная память», - написал Иванов.
Виктор Куренцов стал вторым на Олимпийских играх 1964 года и победил на Олимпиаде-1968. Кроме того, он шесть раз становился чемпионом мира и семь раз - чемпионат Европы. Первенство СССР Куренцов выиграл девять раз. На его счету 26 мировых рекордов.
Ранее в возрасте 84 лет умер специализировавшийся на боксе спортивный комментатор Владимир Гендлин, сообщает RT.
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