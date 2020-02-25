Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Советский государственный деятель и военачальник Дмитрий Язов скончался 25 февраля на 96-м году жизни.
О кончине маршала Советского Союза сообщал источник ТАСС. Информацию подтверждает глава Омского землячества в Москве Сергей Кузин, пишет портал NGS55.RU.
Позднее в Минобороны РФ уточнили, что Язов умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Язов участвовал в Великой Отечественной войне, был дважды ранен. В 1987-1991 годах являлся министром обороны СССР, в 1990 году был удостоен звания маршала Советского Союза. В 1991 году примкнул к ГКЧП. По его приказу в Москву ввели танки. Был арестован после возвращения из поездки к Михаилу Горбачёву в Форос и обвинён в измене Родине.
В 1994 году Язова уволили с военной службы и амнистировали.
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