Скончался художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков

Заслуженный художник РСФСР, художник-постановщик Владимир Зуйков умер на 87 году жизни, сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков, причиной смерти Зуйкова стал коронавирус.

Владимир Зуйков родился в Москве 27 января 1935 года. После окончания Московского педагогического института имени Потёмкина работал в школе, в книжных издательствах, журналах и газетах.

На «Союзмультфильм» Зуйков пришёл в 1967 году. При его участии созданы более 30 мультфильмов, в том числе которых «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха и другие.

