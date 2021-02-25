Скончался художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков
Заслуженный художник РСФСР, художник-постановщик Владимир Зуйков умер на 87 году жизни, сообщает ТАСС.
Как рассказал агентству шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков, причиной смерти Зуйкова стал коронавирус.
Владимир Зуйков родился в Москве 27 января 1935 года. После окончания Московского педагогического института имени Потёмкина работал в школе, в книжных издательствах, журналах и газетах.
На «Союзмультфильм» Зуйков пришёл в 1967 году. При его участии созданы более 30 мультфильмов, в том числе которых «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха и другие.
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