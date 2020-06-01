Скончался генеральный продюсер программы «Поле чудес»

В Москве в возрасте 69 лет ушёл из жизни генеральный продюсер телепрограммы «Поле чудес» Анатолий Гольдфедер. О его кончине сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего программы Леонида Якубовича.

По его словам, Гольдфедер давно лежал в больнице с больным сердцем. Несколько месяцев назад выяснилось, что у продюсера лейкоз, а позже к этой болезни добавился коронавирус. Годьдефедера перевели в Боткинскую больницу, где он впоследствии скончался.

Якубович называет Гольдфедера феноменальным организатором и говорит, что 70% успеха «Поле чудес» принадлежит именно режиссёру.

«Я даже не представляю себе, что будет дальше, мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат», - сказал Якубович.

Голдьфедер ранее работал в Росконцерте режиссёром массовых представлений. В «Поле чудес» он пришёл в 1998 году, в 2003 году стал директором программы.

