Скончался французский актер Жан-Пьер Бакри

Французский актер театра и кино Жан-Пьер Бакри скончался в возрасте 69 лет.

Как передает ТАСС, о кончине артиста в Twitter сообщил его друг - бывший министр образования Бенуа Амон.

Причиной смерти Бакри, согласно его представителям, стало онкологическое заболевание, пишет РЕН ТВ.

За свою карьеру Бакри снялся в более 50 фильмах. Является обладателем высшей кинемотографической награды Франции "Сезар" за сценарную работу.

