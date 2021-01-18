Скончался французский актер Жан-Пьер Бакри
18 января 202120:32
Французский актер театра и кино Жан-Пьер Бакри скончался в возрасте 69 лет.
Как передает ТАСС, о кончине артиста в Twitter сообщил его друг - бывший министр образования Бенуа Амон.
Причиной смерти Бакри, согласно его представителям, стало онкологическое заболевание, пишет РЕН ТВ.
За свою карьеру Бакри снялся в более 50 фильмах. Является обладателем высшей кинемотографической награды Франции "Сезар" за сценарную работу.
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18 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru