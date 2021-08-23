Скончался экс-глава Минприроды РФ Виктор Орлов
23 августа 202120:15
Геолог, экс-глава Минприроды РФ Виктор Орлов скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Новатек», где Орлов был членом совета директоров.
Причина смерти не называется.
В компании отметили существенный вклад Орлова в развитие базы законов геологической отрасли и открытии месторождений при руководстве геологоразведочных работ.
Занимал должность министра природных ресурсов России с 1996 по 1999 годы.
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23 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru