Скончался бизнесмен Владимир Сиротинский
15 сентября 202122:19
Бизнесмен, управляющий сервиса для изучения иностранных языков Lingualeo Владимир Сиротинский скончался в возрасте 65 лет. Об этом его супруга Ирина Хакамада написала в своем профиле в Instagram.
"Последний сэт мужа. Он ушел", - сообщила Хакамада. О причинах смерти бизнесмена политик не сказала.
Владимир Сиротинский был финансовым консультантом и предпринимателем. В Lingualeo он работал в качестве управляющего партнера на протяжении последних четырех лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки под Орлом
- Пять человек погибли на юге Франции во время шторма на море
- У самолета с рейсом Йошкар-Ола - Москва произошел отказ двигателя
- Apple сняла с продажи две модели iPhone после презентации новинок
- Суд арестовал дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом
- «Спартак» проиграл матч с варшавской «Легией»
- Собянин подвел итоги программы благоустройства Москвы в 2021 году
- Арестованы мигранты по обвинению в насилии и убийстве пенсионерки в Подмосковье
- Журнал Time внес Навального и Бритни Спирс в список самых влиятельных людей мира
- СМИ: израильский антипрививочник умер от COVID-19
15 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru