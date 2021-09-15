Скончался бизнесмен Владимир Сиротинский

Бизнесмен, управляющий сервиса для изучения иностранных языков Lingualeo Владимир Сиротинский скончался в возрасте 65 лет. Об этом его супруга Ирина Хакамада написала в своем профиле в Instagram.

"Последний сэт мужа. Он ушел", - сообщила Хакамада. О причинах смерти бизнесмена политик не сказала.

Владимир Сиротинский был финансовым консультантом и предпринимателем. В Lingualeo он работал в качестве управляющего партнера на протяжении последних четырех лет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БизнесСмерть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры