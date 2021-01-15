Скончался актёр Александр Воробьев
Заслуженный артист России Александр Воробьев умер в возрасте 58 лет, сообщает пресс-служба Московского театра Олега Табакова.
В сообщении говорится, что Воробьёв скончался после продолжительной болезни.
Воробьёв закончил ГИТИС, всю жизнь прослужил в «Табакерке», куда был принят в 1989 году.
На счету артиста участие более чем в 50 фильмах, среди которых такие теле- и кинофильмы, как «Адмиралъ», «Участок», «Лето волков», сериалы «Каменская», «Дальнобойщики» и другие. В театре Воробьёв был занят в таких постановках, как «Матросская тишина», «Страсти по Бумбарашу», «Лицедей».
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