Скончался актер из «Бригады» Виталий Альшанский
Режиссёр сериала «Молодежка», актёр Виталий Альшанский, умер на 53-м году жизни, сообщает «Пятый канал».
Тело артиста нашли вечером 4 февраля в его квартире. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.
Причина смерти не уточняется, полиция проводит проверку.
Альшанский родился 20 октября 1968 года в городе Новочеркасск Ростовской области. Выпускник режиссёрского факультета ВТУ им. Б.В. Щукина (курс М.Б. Борисова). После окончания вуза служил в Театре Ролана Быкова, а также в театре им. А.С. Пушкина.
На счету артиста роли в фильмах «Бригада», «Полицейский с Рублевки», «Доярка из Хацапетовки» и других.
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