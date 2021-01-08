Скончалась звезда фильмов «Полицейская академия»
Актриса Мэрион Рэмси, наиболее известная по роли офицера Лаверны Хукс во франшизе «Полицейская академия», умерла 7 января в Лос-Анджелесе в возрасте 73 лет, сообщает CNN.
Рэмси родилась в Филадельфии, где и началась её карьера на сцене. Она участвовала во многих бродвейских шоу, гастролировала с мюзиклом «Hello Dolly», снималась в телесериалах, озвучивала мультфильмы.
Самая известная роль Рэмси - в серии фильмов «Полицейская академия». В первый раз офицера Хукс актриса сыграла в 1984 году, после чего снялась ещё в пяти картинах франшизы.
Свою последнюю роль Рэмси сыграла в инди-фильме 2018 года «Когда я пою» («When I Sing»).
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