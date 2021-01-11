Скончалась ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева
Ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева умерла на 64-м году жизни, сообщает РИА Новости.
Свои соболезнования выразил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, который назвал Катаеву «примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических, так и гуманитарных науках».
«Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад в развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам», - заявил Фальков.
Министр добавил, что в памяти родных, коллег и друзей Катаева навсегда останется «человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства».
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