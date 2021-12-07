Умерла девочка, раненная при стрельбе в столичном МФЦ

Скончался ребенок, раненный в результате стрельбы в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице столицы. Об этом рассказали в МВД.

Ранее сообщалось о двух погибших и трех раненых, среди которых был несовершеннолетний.

Сообщается, что убитой девочке было 10 лет.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в одном из МФЦ Рязанского района Москвы. Сообщалось, что конфликт произошел из-за маски.