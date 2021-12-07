Умерла девочка, раненная при стрельбе в столичном МФЦ

Скончался ребенок, раненный в результате стрельбы в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице столицы. Об этом рассказали в МВД.

Ранее сообщалось о двух погибших и трех раненых, среди которых был несовершеннолетний.

Сообщается, что убитой девочке было 10 лет.

7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу из травматического пистолета в одном из МФЦ Рязанского района Москвы. Сообщалось, что конфликт произошел из-за маски.

Собянин подтвердил информацию о стрельбе в столичном МФЦ

По данным Тelgram-канала «Readovka», задержанный проходил службу в в/ч 33949. При этом под наименованием этой части скрывается подразделение Службы внешней разведки (СВР) России. Сообщается, что кроме оружия у мужчины при себе была сумка с проводами, в которой, предположительно, могла лежать бомба.

Отмечается, что задержанный был «не в себе» и рассказывал следователям про мировой заговор и пандемию.

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