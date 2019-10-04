Скончалась девочка, летевшая рейсом Грозный – Москва

4 октября 201909:01

В больнице Волгограда скончалась двухмесячная девочка, которая летела из Грозного в Москву, сообщает RT.

Экипаж совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия младенца. Девочку госпитализировали в состоянии клинической смерти, спасти ее не удалось.

Отмечается, что у ребенка было врожденное заболевание. Следственный комитет по региону начал проверку по факту смерти девочки.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДетиВолгоградСмерть