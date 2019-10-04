Скончалась девочка, летевшая рейсом Грозный – Москва
4 октября 201909:01
В больнице Волгограда скончалась двухмесячная девочка, которая летела из Грозного в Москву, сообщает RT.
Экипаж совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия младенца. Девочку госпитализировали в состоянии клинической смерти, спасти ее не удалось.
Отмечается, что у ребенка было врожденное заболевание. Следственный комитет по региону начал проверку по факту смерти девочки.
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