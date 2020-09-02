Скончалась актриса Ирина Печерникова
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла в возврасте 74 лет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на киноведа и кинокритика Вячеслава Шмырова.
Причина смерти актрисы не уточняется.
Печерникова окончила Школу-студию при МХАТ в 1966 году. Актриса служила в московском теарте им. Ленинского комсомола, в театре Маяковского и Малом театре.
Актриса также известна зрителям работами в кино, в частности, она снялась в фильмах "Доживем до понедельника", "Два капитана", "Первая любовь".
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