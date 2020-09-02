Скончалась актриса Ирина Печерникова

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла в возврасте 74 лет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на киноведа и кинокритика Вячеслава Шмырова.

Причина смерти актрисы не уточняется.

Печерникова окончила Школу-студию при МХАТ в 1966 году. Актриса служила в московском теарте им. Ленинского комсомола, в театре Маяковского и Малом театре.

Актриса также известна зрителям работами в кино, в частности, она снялась в фильмах "Доживем до понедельника", "Два капитана", "Первая любовь".



