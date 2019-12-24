Склоны Эльбруса загорелись из-за аномальной погоды
Не по сезону тёплая погода привела к сильному пожару на Эльбрусе – огонь вспыхнул на склонах высочайшей горы Европы в окрестностях села Верхний Баксан. Сначала загорелась сухая трава, после чего порывистый ветер быстро увеличил площадь, охваченную пламенем.
К утру пожарным удалось в основном справиться с возгоранием, однако огонь в любой момент может вспыхнуть снова, сообщает РЕН ТВ.
Из-за аномально тёплой зимы склоны Эльбруса всё ещё свободны от снега, в связи с чем старт горнолыжного сезона уже переносился несколько раз. Чтобы обеспечить туристов возможность прокатиться со склонов горы, пришлось применить снежные пушки.
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