Склоны Эльбруса загорелись из-за аномальной погоды

Не по сезону тёплая погода привела к сильному пожару на Эльбрусе – огонь вспыхнул на склонах высочайшей горы Европы в окрестностях села Верхний Баксан. Сначала загорелась сухая трава, после чего порывистый ветер быстро увеличил площадь, охваченную пламенем.

К утру пожарным удалось в основном справиться с возгоранием, однако огонь в любой момент может вспыхнуть снова, сообщает РЕН ТВ.

Из-за аномально тёплой зимы склоны Эльбруса всё ещё свободны от снега, в связи с чем старт горнолыжного сезона уже переносился несколько раз. Чтобы обеспечить туристов возможность прокатиться со склонов горы, пришлось применить снежные пушки.

