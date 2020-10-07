Склады Минобороны взорвались в Рязанской области

Боеприпасы взорвались на территории бывшей военной части в Скопинском районе Рязанской области, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.



Отмечается, что пожар охватил заброшенные склады расформированной ракетно-артиллерийской части №55443 в поселке Шелемишево.



По словам собеседника агентства, жителей населенного пункта, находящегося рядом с местом взрывов боеприпасов, эвакуируют. По данным Западного военного округа, в результате взрывов никто не пострадал.



