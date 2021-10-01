Склад площадью пять тысяч квадратных метров загорелся в Новой Москве

Склад со строительными материалами общей площадью 5000 квадратных метров загорелся в Новой Москве, обрушилась кровля здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, одноэтажный железобетонный склад расположен в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова. Источник предупредил об угрозе распространения огня на соседнее здание.

Как уточнили в МЧС, уже полностью обрушилась кровля горящего склада. В тушении пожара участвует авиация Московского авиационного центра.

