Склад площадью пять тысяч квадратных метров загорелся в Новой Москве

Склад со строительными материалами общей площадью 5000 квадратных метров загорелся в Новой Москве, обрушилась кровля здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, одноэтажный железобетонный склад расположен в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова. Источник предупредил об угрозе распространения огня на соседнее здание.

Как уточнили в МЧС, уже полностью обрушилась кровля горящего склада. В тушении пожара участвует авиация Московского авиационного центра.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ПожарНовая Москва
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