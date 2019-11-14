Дмитрий Энтео задержан в Шереметьеве

Активист Дмитрий Энтео (Цорионов) задержан в московском аэропорту Шереметьево, откуда собирался вылететь в Польшу. Задержанного доставили в отдел полиции.

Как передает РЕН ТВ, задержание может быть связано с акцией в поддержку заключенных, в которой Энтео принял участие на прошлой неделе. Тогда Цорионов с соратниками вывесили растяжку на Большом Москворецком мосту.

Энтео ранее уже привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Он возглавляет движение «Декоммунизация» и известен своими эпатажными и провокационными акциями.

