Дмитрий Энтео задержан в Шереметьеве
Активист Дмитрий Энтео (Цорионов) задержан в московском аэропорту Шереметьево, откуда собирался вылететь в Польшу. Задержанного доставили в отдел полиции.
Как передает РЕН ТВ, задержание может быть связано с акцией в поддержку заключенных, в которой Энтео принял участие на прошлой неделе. Тогда Цорионов с соратниками вывесили растяжку на Большом Москворецком мосту.
Энтео ранее уже привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Он возглавляет движение «Декоммунизация» и известен своими эпатажными и провокационными акциями.
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