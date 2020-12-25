СК задержал стрелявшего в полицейских жителя Химок
Правоохранители задержали 31-летнего жителя г. Химки, который стрелял в полицейских, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
По данным следствия, 23 декабря текущего года в лесополосе мкр. Левобережный стражи порядка для проверки документов остановили мужчину, который их требование не выполнил, вместо этого несколько раз выстрелив в сторону полицейских из пистолета.
В итоге жителя Химок задержали. При досмотре у него обнаружили оружие, а также сверток с пороховой смесью, которые отправили на баллистическую и взрывотехническую экспертизы. По её результатам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Следствие намерено ходатайствовать о заключении жителя Химок под стражу.
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