СК задержал стрелявшего в полицейских жителя Химок

Правоохранители задержали 31-летнего жителя г. Химки, который стрелял в полицейских, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 23 декабря текущего года в лесополосе мкр. Левобережный стражи порядка для проверки документов остановили мужчину, который их требование не выполнил, вместо этого несколько раз выстрелив в сторону полицейских из пистолета.

В итоге жителя Химок задержали. При досмотре у него обнаружили оружие, а также сверток с пороховой смесью, которые отправили на баллистическую и взрывотехническую экспертизы. По её результатам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Следствие намерено ходатайствовать о заключении жителя Химок под стражу.

