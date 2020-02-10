СК выясняет обстоятельства гибели детей из России на Пхукете

Следственный комитет приступает к выяснению обстоятельств трагедии в Таиланде на острове Пхукет, где в результате столкновения двух катеров погибли двое детей из РФ. Об этом сообщили в Московском межрегиональном управлении на транспорте СК РФ.

Пока идёт доследственная проверка, сотрудники Следственного комитета поддерживают постоянный контакт с Министерством иностранных дел РФ. Как ранее стало известно, два скоростных катера столкнулись сегодня утром у восточного побережья Пхукета. Погибли двое детей из России (6 и 12 лет), более 20 человек пострадали, отмечает РИА ФАН.

При этом, по данным Ассоциация туроператоров России, госпитализированы только двое россиян. АТОР ссылается на данные страховой компании. У остальных попавших в аварию лёгкие травмы и ушибы. После обследования медиками они уже вернулись свой отель.

По данным посольства России в Таиланде, погибшие дети были братом и сестрой, уточняет RT.

