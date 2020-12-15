СК возбудил второе уголовное дело после гибели постояльцев дома престарелых в Башкирии
Возбуждено второе уголовное дело по факту пожара в деревне Ишбулдино республики Башкортостан, в результате которого погибли 11 человек, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
В ведомстве уточнили, что дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», объединят с основным делом в одно производство.
Пожар в здании автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых» произошёл ночью 15 декабря 2020 года. Погибли 11 из 15 постояльцев - четыре женщины и семь мужчин в возрасте от 57 до 80 лет.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», правоохранители задержали 43-летнюю руководителя организации, с которой проводятся следственные действия, после чего будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Главный Дед Мороз России отказался прививаться от COVID-19
- Песков отменил традиционный брифинг с журналистами
- Лукашенко рассказал, во сколько обойдётся создание белорусской вакцины от COVID-19
- Житель Пятигорска напал с ножом на полицейских
- Соловьев заявил, что США готовят Украину «на заклание»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru