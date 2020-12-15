СК возбудил второе уголовное дело после гибели постояльцев дома престарелых в Башкирии

Возбуждено второе уголовное дело по факту пожара в деревне Ишбулдино республики Башкортостан, в результате которого погибли 11 человек, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В ведомстве уточнили, что дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», объединят с основным делом в одно производство.

Пожар в здании автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых» произошёл ночью 15 декабря 2020 года. Погибли 11 из 15 постояльцев - четыре женщины и семь мужчин в возрасте от 57 до 80 лет.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», правоохранители задержали 43-летнюю руководителя организации, с которой проводятся следственные действия, после чего будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

