Депутат Мосгордумы Шереметьев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Правоохранительные органы заподозрили депутата Мосгордумы Олега Шереметьева в крупном мошенничестве. Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о задержании подозреваемого и мере пресечения.

По данным СК, Шереметьев с ноября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно готовил для аппарата Думы документы о премировании своего помощника на 350-600 тысяч рублей. Предоставляя «заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности», депутат якобы присваивал выделенные средства себе.

Ущерб городскому бюджету от действий Шереметьева следствие оценивает в два миллиона рублей. С подозреваемым проводят следственные действия.

