СК возбудил уголовное дело против бывшего вице-губернатора Краснодарского края

Бывший вице-губернатор Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела. В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что экс-чиновник подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Установлено, что подозреваемый, занимавший должность замгубернатора в период с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года, в нарушение закона вёл бизнес, в том числе с помощью председателя совета директоров строительной организации, которая с августа 2015 года строила в Краснодаре многоэтажные жилые дома на шоссе Нефтяников.

По данным следствия, осенью 2017 года подконтрольная организация приобрела 252 квартиры и не менее 44 нежилых помещений, а также 197 машино-мест, оплатив их векселями покупателя, которые ничем не обеспечены.

Подозреваемый, будучи заместителем губернатора, использовал своё должностное положение и авторитет, через своё доверенное лицо продвигал коммерческие интересы строительной организации, за что получал часть её дохода. Кроме того, благодаря незаконному бизнесу, подозреваемый и его родственники получили в собственность нежилое помещение площадью более 115 квадратных метров и стоимостью более 12,8 миллионов рублей.

В настоящее время устанавливаются подробности преступления. Расследование уголовного дела продолжается.