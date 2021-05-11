СК возбудил уголовное дело после стрельбы в казанской школе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат все материалы уголовного дела, которое было возбуждено по статье «убийство» после стрельбы в школе в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, утром 11 мая вооруженный местный житель 2001 года рождения, ворвался в казанскую гимназию №175 и открыл там стрельбу.

В ведомстве отметили, что нападавший задержан, его личность установлена.

По данным правительства Татарстана, в результате погибли семеро учащихся и одна учительница. Пострадали 18 человек, шестеро детей находятся в тяжёлом состоянии, сообщает RT.

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая в республике днём траура,

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, после ЧП в казанской школе поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать ужесточение правил оборота оружия, сообщает «Свободная пресса».

