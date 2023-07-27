СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 на Алтае
27 июля 202312:38
Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 на Алтае. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной крушения вертолета оказались электрические провода. На борту Ми-8 была группа туристов из 13 человек и трех членов экипажа. Они возвращались с горы Белухи - самой высокой точки Сибири.
Трое пассажиров находятся в крайне тяжелом состоянии - у них 90 процентов ожогов тела.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Народная артистка РСФСР Нина Дробышева умерла на 85 году жизни
- СМИ: iPhone 15 Pro будет стоить 1099 долларов
- «Хвостом задел электрический столб»: Очевидец рассказал о крушении Ми-8 на Алтае
- Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта
- Путин рассказал о планах открыть в странах Африки филиалы ведущих российских вузов
- Путин анонсировал скорый запуск индустриальной зоны РФ близ Суэцкого канала
- СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 на Алтае
- В ЕС сообщили о подготовке 24 тысяч украинских солдат
- Уганда и Россия подпишут соглашение о сотрудничестве в отрасли здравоохранения
- Разбившийся на Алтае Ми-8 перевозил экскурсионную группу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru