СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 на Алтае

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 на Алтае. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной крушения вертолета оказались электрические провода. На борту Ми-8 была группа туристов из 13 человек и трех членов экипажа. Они возвращались с горы Белухи - самой высокой точки Сибири.

Трое пассажиров находятся в крайне тяжелом состоянии - у них 90 процентов ожогов тела.

