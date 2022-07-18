СК возбудил уголовное дело по факту самоубийства Керефова в СИЗО

СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц СИЗО, которое привело к смерти проректора Российской таможенной академии Залима Керефова. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ. Следователи уже допросили сотрудников следственного изолятора, изъяли документы, назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую.

Зарема Керефова задержали в начале июля прямо на рабочем месте, мужчину арестовали на два месяца. По данным следствия, проректор вуза занимался администрированием пяти интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ в даркнете. Керефову предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

