СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейских в Чечне

Следователи Чеченской республики возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 17 декабря 2020 года на окраине села Цоци-Юрт. Двое мужчин на автомобиле ВАЗ-2114 проигнорировали законное требование сотрудников полиции об остановке, вместо этого бросив в их сторону неустановленное взрывное устройство.

В ходе преследования, злоумышленники стали стрелять по полицейским из автомата. Стражи порядка не пострадали и ликвидировали нападавших ответным огнём.

В настоящее время устанавливаются личности нападавших, обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

