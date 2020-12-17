СК возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейских в Чечне
Следователи Чеченской республики возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, инцидент произошёл ночью 17 декабря 2020 года на окраине села Цоци-Юрт. Двое мужчин на автомобиле ВАЗ-2114 проигнорировали законное требование сотрудников полиции об остановке, вместо этого бросив в их сторону неустановленное взрывное устройство.
В ходе преследования, злоумышленники стали стрелять по полицейским из автомата. Стражи порядка не пострадали и ликвидировали нападавших ответным огнём.
В настоящее время устанавливаются личности нападавших, обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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