СК возбудил первое уголовное дело из-за масштабных пожаров

Следственный комитет РФ возбудил первое уголовное дело из-за масштабных лесных пожаров в Красноярском крае. Как пишет РИА Новости, оно возбуждено по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность) в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства, не принявших оперативных мер по тушению пожаров.

Отмечается, что в рамках расследования проходят обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и лесопожарном центре, где изымаются документы.

В настоящий момент пожарами охвачено около 3 миллионов гектаров тайги. Ранее Роскосмос опубликовал снимки очагов пожара в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири, сделанные со спутника.

Между тем, НСН сообщает, что для тушения лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области ФБУ «Авиалесоохрана» искусственно вызовет дождь. Для этих целей госкорпорация «Ростех» поставит около 2,6 тысяч специальных пиропатронов типа ПВ-26. С их помощью в небо будет запущены заряды с йодистым серебром, которое вызовут необходимые осадки.



