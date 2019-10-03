СК возбудил дело за травлю школьника в Москве. Видео
Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела по факту издевательств учеников одной из московских школ на Ленинском проспекте над одноклассником. Как передает Ura.ru, дело открыто по статье «побои». Столичный главк СК уточняет, что группа несовершеннолетних «применила к сверстнику физическую силу, причинив последнему глубокие нравственные страдания».
Следователи также инициировали проверку в отношении администрации учебного заведения на предмет возможной халатности. Ранее директор музыкального театра Ильи Резника Ирина Романова выложила в соцсетях видеозапись, на которой компания мальчиков окунает одного из школьников головой в унитаз в туалете.
По данным Романовой, это случилось в школе № 1536. Предположительно, пострадал артист коллектива «Маленькая страна», которым она возглавляет. Запись ей передал отец мальчика.
В интервью РЕН ТВ Ирина Романова предположила, что поводом для надругательства над школьником могла стать простая зависть, из-за того, что он участвует в концертах. Кроме того, по словам руководительницы ансамбля, при переходе в четвёртый класс, по каким-то причинам школьника невзлюбила классная руководительница.
В свою очередь отец пострадавшего рассказал Телеканалу «360», что сына, оказывается, донимали и раньше, однако он никогда не жаловался на обидчиков.
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