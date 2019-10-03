СК возбудил дело за травлю школьника в Москве. Видео

Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела по факту издевательств учеников одной из московских школ на Ленинском проспекте над одноклассником. Как передает Ura.ru, дело открыто по статье «побои». Столичный главк СК уточняет, что группа несовершеннолетних «применила к сверстнику физическую силу, причинив последнему глубокие нравственные страдания».

Следователи также инициировали проверку в отношении администрации учебного заведения на предмет возможной халатности. Ранее директор музыкального театра Ильи Резника Ирина Романова выложила в соцсетях видеозапись, на которой компания мальчиков окунает одного из школьников головой в унитаз в туалете.