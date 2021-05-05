СК возбудил дело после обнаружения тела блогерши в лесу под Екатеринбургом
Следственный комитет РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тела блогерши Кристины Журавлевой под Екатеринбургом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя регионального СК Александра Шульгу.
«СКР разбирается в обстоятельствах гибели, проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия», — отметил представитель ведомства.
Как сообщил официальный представитель МВД региона Валерий Горелых, правоохранители установили круг общения Журавлевой и выясняют, не было ли у нее семейных конфликтов.
По данным портала E1.RU, девушка пропала 5 апреля. Как сообщил источник издания, ее тело обнаружили в середине апреля в лесу под Арамилем (Свердловская область). Собеседник портала отмечал, что пока нет данных, была ли смерть Журавлевой связана с суицидом или убийством.
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