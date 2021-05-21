СК возбудил дело после гибели рабочих в коллекторе в Ростовской области

Уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" возбудили в Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

В сообщении уточняется, что в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района региона при проведении работ на очистных сооружениях, в результате отравления погибли и пострадали рабочие МУП «Управление Водоканал» города Таганрог.

В ведомстве добавили, что количество погибших устанавливается, в настоящее время их тела извлекаются на поверхность.

По информации администрации Таганрога, в результате инцидента четыре человека скончались, пятеро пострадавших были госпитализированы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате происшествия погибли семеро рабочих таганрогского водоканала, двое пострадали, сообщает Ura.ru.

