СК возбудил дело после гибели рабочих в коллекторе в Ростовской области
Уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" возбудили в Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
В сообщении уточняется, что в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района региона при проведении работ на очистных сооружениях, в результате отравления погибли и пострадали рабочие МУП «Управление Водоканал» города Таганрог.
В ведомстве добавили, что количество погибших устанавливается, в настоящее время их тела извлекаются на поверхность.
По информации администрации Таганрога, в результате инцидента четыре человека скончались, пятеро пострадавших были госпитализированы.
Ранее в СМИ появилась информация, что в результате происшествия погибли семеро рабочих таганрогского водоканала, двое пострадали, сообщает Ura.ru.
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