СК возбудил дело после аварийной посадки Ми-2 в Удмуртии

Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии, в результате которой погиб пилот воздушного судна. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Один член экипажа аварийно севшего вертолета в Удмуртии погиб

Инцидент произошел накануне в Якшур-Бадьинском районе республики, напоминает «Свободная пресса». Вертолет совершал облет нефтепровода, однако по неизвестным причинам аварийно сел под Ижевском. На борту Ми-2 находились два человека, один из них выжил и был госпитализирован.

«После проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного происшествия с вертолетом Ми-2 вблизи Ижевска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — отметили в ведомстве.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоВертолетУдмуртияСледственный Комитет Рф
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