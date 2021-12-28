СК возбудил дело после аварийной посадки Ми-2 в Удмуртии
Уголовное дело возбуждено после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии, в результате которой погиб пилот воздушного судна. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел накануне в Якшур-Бадьинском районе республики, напоминает «Свободная пресса». Вертолет совершал облет нефтепровода, однако по неизвестным причинам аварийно сел под Ижевском. На борту Ми-2 находились два человека, один из них выжил и был госпитализирован.
«После проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного происшествия с вертолетом Ми-2 вблизи Ижевска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — отметили в ведомстве.
Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося, пишет РИА ФАН.
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