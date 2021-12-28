Один член экипажа аварийно севшего вертолета в Удмуртии погиб

Один член экипажа вертолета, аварийно севшего в Удмуртии, погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

По данным источника агентства, погиб пилот вертолета. Второму члену экипажа в настоящее время оказывается помощь. Его состояние оценивается как тяжелое.

Упавший вертолет вылетел из Ижевска для облета нефтепровода. Командир экипажа успел сообщить о нештатной ситуации на борту, после чего связь с вертолетом пропала.

В поисках вертолета участвовали 300 человек и более 30 единиц техники.

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ТЕГИ:Вертолет
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