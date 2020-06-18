СК возбудил дело по факту стрельбы в жилом доме на севере Москвы

После стрельбы, которая произошла в жилом доме на севере Москвы в этот четверг, 18 июня, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Вооруженный стрелок заперся с женщиной и детьми в Москве

Как уточнили в СК, о стрельбе ранее сообщили жители дома по улице Приорова. Позже в одной из квартир были обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребёнка с огнестрельными ранениями, отмечает Life.ru. На месте происшествия работают следователи.

По данным СМИ, мужчина, который забаррикадировал дверь в квартиру, убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:УбийствоСледственный КомитетМоскваСтрельба
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