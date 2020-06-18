СК возбудил дело по факту стрельбы в жилом доме на севере Москвы

Как уточнили в СК, о стрельбе ранее сообщили жители дома по улице Приорова. Позже в одной из квартир были обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребёнка с огнестрельными ранениями, отмечает Life.ru. На месте происшествия работают следователи.

По данным СМИ, мужчина, который забаррикадировал дверь в квартиру, убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка.



