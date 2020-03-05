СК возбудил дело по факту гибели сотрудников ФСИН в аварии под Липецком

ДТП произошло в Задонском районе области на трассе Орел-Тамбов. «Лоб в лоб» столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Всего в автомобиле находилось четверо сотрудников ФСИН, один из них остался в живых. Он был госпитализирован.

По данным агентства, сотрудники находились при исполнении служебных обязанностей. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).



