СК возбудил дело по факту гибели пациентов ковидной больницы в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентов ковидной больницы в подмосковном Одинцове после отключения подачи кислорода. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Следователи должны будут разобраться во всех обстоятельств произошедшего и причине гибели людей.
Ход расследования поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на личный контроль.
Ранее источник в экстренных службах сообщил о гибели трех пациентов в реанимации из-за прекращения подачи кислорода в Никольской больнице в Одинцове. Причиной отключения могла стать техническая неисправность, передает RT.
При этом руководитель структурного подразделения «Никольское" ГБУЗ МО "ООБ"» Владимир Гордеев заявил, что сбой в подаче кислорода длился 12 минут, в это время никто из пациентов не погиб, а позднее двое умерли из-за тяжести состояния.
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