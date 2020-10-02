СК ведёт проверку после гибели журналистки у здания МВД в Нижнем Новгороде

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области проводит проверку после гибели женщины у здания МВД областного центра. Как говорится в сообщении на сайте СК, в центре города обнаружено тело женщины с признаками термических ожогов, передает RT.

Речь идёт о журналистке, главном редакторе интернет-издания «Коза Пресс» Ирине Славиной. Ранее стало известно, что она подожгла себя в знак протеста. Незадолго до этого у себя на странице в Facebook она оставила следующую запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Накануне утром в квартире у Ирины Славиной приходил обыск по делу «Открытой России». По словам самой журналистки, в 6:00 к ней с бензорезом и фомкой вошли 12 человек. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России» Михаила Ходорковского, однако ничего этого у неё не оказалось. В ходе обыска у неё забрали все электронные устройства.

Как только она загорелась, её пытался потушить случайный прохожий, однако она оттолкнула мужчину.

