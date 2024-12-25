СК: В ТЦ во Владикавказе произошел хлопок газовоздушной смеси

Хлопок газовоздушной смеси произошел в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по Северной Осетии.

«Следователями и криминалистами совместно с руководителем регионального следственного управления СК России организован выезд на место происшествия в торговый центр "Алания Молл"... где, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси», — указали в ведомстве.

Специалисты после завершения работы экстренных служб приступят к осмотру места ЧП, установят обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в ТЦ во Владикавказе произошел пожар, в результате погибла женщина, еще один человек пострадал, напоминает 360.ru. По данным СМИ, возгорание в здании началось после взрыва.

