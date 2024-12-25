СК: В ТЦ во Владикавказе произошел хлопок газовоздушной смеси
Хлопок газовоздушной смеси произошел в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по Северной Осетии.
«Следователями и криминалистами совместно с руководителем регионального следственного управления СК России организован выезд на место происшествия в торговый центр "Алания Молл"... где, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси», — указали в ведомстве.
Специалисты после завершения работы экстренных служб приступят к осмотру места ЧП, установят обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в ТЦ во Владикавказе произошел пожар, в результате погибла женщина, еще один человек пострадал, напоминает 360.ru. По данным СМИ, возгорание в здании началось после взрыва.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК: В ТЦ во Владикавказе произошел хлопок газовоздушной смеси
- Меняйло: В ТЦ «Алания Молл» погибла женщина
- В России запустили военный маркетплейс
- ФСБ РФ предотвратила теракт против главы предприятия ОПК в Подмосковье
- Росавиация: В Казани временно ограничили работу аэропорта
- СМИ: В ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв
- СМИ: Траты россиян на астрологов и колдунов стали сопоставимы с расходами на еду
- Под Воронежем из-за падения обломков БПЛА повреждена ЛЭП
- «Тяжкий путь»: Стоянов объяснил, почему не разрешил дочери стать актрисой
- Алиханов: Минпромторг прорабатывает запуск промкластера в Таджикистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru