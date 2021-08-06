СК: Украинские силовики причастны к смерти Стенина

Убийцы фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина были в форме с флагом Украины, сообщил РИА Новости Следственный комитет.

СК: Украина скрывает данные об убийстве фотографа Стенина

По версии следствия, в момент убийства рядом находилась военная техника Национальной гвардии Украины. По мнению СК, причастность украинских силовиков к убийству журналиста «не вызывает сомнений».

В Следственном комитете рассказали, что продолжают расследовать дело. В ведомстве убеждены, что установление личности ответственных — вопрос времени.

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ФОТО: Андрей Стенин
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