СК: Украинские силовики причастны к смерти Стенина
Убийцы фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина были в форме с флагом Украины, сообщил РИА Новости Следственный комитет.
По версии следствия, в момент убийства рядом находилась военная техника Национальной гвардии Украины. По мнению СК, причастность украинских силовиков к убийству журналиста «не вызывает сомнений».
В Следственном комитете рассказали, что продолжают расследовать дело. В ведомстве убеждены, что установление личности ответственных — вопрос времени.
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