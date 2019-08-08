СК сделал предварительные выводы о ДТП с автобусов под Новороссийском

Следственный комитет обнародовал предварительные выводы об аварии с участием автобуса под Новороссийском. По горячим следам установлено, что водители автобуса и внедорожника не были пьяны, передает «РИА Новости».

Столкновение автобуса с внедорожником Volkswagen произошло накануне вечером на дороге А-146 в окрестностях поселка Верхнебаканский. Погибли трое человек, 42 травмированы.

По версии следствия, виновником смертельного ДТП стал водитель иномарки, который не сумел обогнать автобус, сообщают «Известия». В момент манёвра внедорожник задел автобус, после чего оба упали с обрыва. Возбуждено уголовное дело.

Как отмечает Ura.ru, все погибшие, по данным оперативного штаба, жители Челябинска. Среди пострадавших есть жители Краснодарского края, Московской области и Удмуртии. Госпитализирован 41 человек, включая 12 детей.

