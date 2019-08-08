СК сделал предварительные выводы о ДТП с автобусов под Новороссийском
Следственный комитет обнародовал предварительные выводы об аварии с участием автобуса под Новороссийском. По горячим следам установлено, что водители автобуса и внедорожника не были пьяны, передает «РИА Новости».
Столкновение автобуса с внедорожником Volkswagen произошло накануне вечером на дороге А-146 в окрестностях поселка Верхнебаканский. Погибли трое человек, 42 травмированы.
По версии следствия, виновником смертельного ДТП стал водитель иномарки, который не сумел обогнать автобус, сообщают «Известия». В момент манёвра внедорожник задел автобус, после чего оба упали с обрыва. Возбуждено уголовное дело.
Как отмечает Ura.ru, все погибшие, по данным оперативного штаба, жители Челябинска. Среди пострадавших есть жители Краснодарского края, Московской области и Удмуртии. Госпитализирован 41 человек, включая 12 детей.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Число пострадавших при захвате Атамбаева превысило полсотни
- Подозреваемый в организации взрыва задержан в Магнитогорске
- Памфилова допустила отставку главы Мосгоризбиркома
- СК сделал предварительные выводы о ДТП с автобусов под Новороссийском
- Совбез Киргизии тайно обсуждает задержание экс-президента Атамбаева