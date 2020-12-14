СК РФ заочно обвинил судей из Литвы за неправосудный приговор гражданам России

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение литовским судьям, вынесшим неправосудный приговор россиянам из числа бывших военнослужащих Советской Армии, по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что 27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литовской Республики, в которую вошли председатель Айнора Мацявичене, судьи Виргиния Пакальните-Тамошюнайте и Артурас Шумскас, вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 граждан России, в том числе задержанным на территории Литвы Юрию Мелю и Геннадию Иванову.

Россиян признали виновными якобы в преступлениях против литовского государства и военных преступлениях во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года, когда были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали.

В СК отметили, что в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе произошли в период, когда Литовская ССР ещё была частью Советского Союза и в январских событиях 1991 года военнослужащие Советской Армии выполняли свой служебный долг согласно действовавшим на тот момент законам. Независимость Литовской Республики была признана лишь в сентябре 1991 года, подчеркнули в ведомстве.

По словам Петренко, были приняты необходимые меры к организации международного розыска Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскаса.

