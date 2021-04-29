СК РФ возбудил дело об осквернении памятника красноармейцам в Чехии

Главное следственное управление СК РФ возбуждило уголовное дело по статье «публичное осквернение символов воинской славы России», сообщает пресс-служба ведомства.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что инцидент произошёл 21 апреля 2021 года. По данным следствия, неустановленные лица краской нанесли надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям, который установлен в 1955 году на Моравской площади в чешском городе Брно.

«Местные жители всегда уважительно относились к монументу. И в этой связи особенно нелогичной выглядит подобная демонстрация пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом», - говорится в заявлении СК РФ.

Ранее власти украинского Львова распорядились демонтировать Монумент славы Советской армии, открытый в 1970 году, сообщает RT. Заместитель главы города Андрей Москаленко заявил, что вместо него планируется создать открытое пространство «в благодарность современным защитникам Украины».

