СК РФ открыл уголовное дело о гибели участницы конкурса поедания пирожных

Следователи в Москве возбудили уголовное дело о гибели 23-летней девушки во время конкурса по поеданию пирожных. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета в воскресенье, 16 февраля.

Инцидент произошел в баре Killfish в Нижнем Сусальном переулке Москвы. Сообщается, что погибшая, которая лидировала в конкурсе по поеданию пирожных на время, поперхнулась едой и задохнулась.

Врачи скорой помощи, прибывшие по вызову из бара, констатировали смерть.

Уголовное дело возбуждено сотрудниками правоохранительных органов по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования для установления точной причины гибели девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.

