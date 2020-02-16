СК РФ открыл уголовное дело о гибели участницы конкурса поедания пирожных
Следователи в Москве возбудили уголовное дело о гибели 23-летней девушки во время конкурса по поеданию пирожных. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета в воскресенье, 16 февраля.
Инцидент произошел в баре Killfish в Нижнем Сусальном переулке Москвы. Сообщается, что погибшая, которая лидировала в конкурсе по поеданию пирожных на время, поперхнулась едой и задохнулась.
Врачи скорой помощи, прибывшие по вызову из бара, констатировали смерть.
Уголовное дело возбуждено сотрудниками правоохранительных органов по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования для установления точной причины гибели девушки назначена судебно-медицинская экспертиза.
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