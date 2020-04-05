СК РФ опубликовал видео с места убийства пяти человек под Рязанью

По данному факту СК возбудил уголовное дело. Подозреваемый в массовом убийстве задержан.

Ранее стало известно, что вечером 4 апреля в посёлке Елатьма в Рязанской области произошла стрельба на бытовой почве. Следователи выяснили, что между задержанным и убитыми завязалась словесная перепалка. Подозреваемый вышел на балкон своей квартиры и сделал замечание молодым людям, которые во дворе громко общались. Произошел словесный конфликт.

Мужчина взял ружье, вышел из квартиры во двор дома и выстрелами из оружия убил четырех молодых людей и женщину. Они скончались на месте.

Личности погибших установлены. Следователи работают с их родственниками.

Ход расследования контролирует губернатор Рязанской области Николай Любимов, отмечает RT.

