СК РФ опубликовал видео с места убийства пяти человек под Рязанью
Следственный комитет России разместил видео следственных мероприятий с места убийства в Рязанской области, где мужчина 1988 года рождения застрелил пятерых человек.
По данному факту СК возбудил уголовное дело. Подозреваемый в массовом убийстве задержан.
Ранее стало известно, что вечером 4 апреля в посёлке Елатьма в Рязанской области произошла стрельба на бытовой почве. Следователи выяснили, что между задержанным и убитыми завязалась словесная перепалка. Подозреваемый вышел на балкон своей квартиры и сделал замечание молодым людям, которые во дворе громко общались. Произошел словесный конфликт.
Мужчина взял ружье, вышел из квартиры во двор дома и выстрелами из оружия убил четырех молодых людей и женщину. Они скончались на месте.
Личности погибших установлены. Следователи работают с их родственниками.
Ход расследования контролирует губернатор Рязанской области Николай Любимов, отмечает RT.
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