СК РФ: Напавший на православную гимназию выжил

Напавший на гимназию при серпуховском монастыре подросток выжил и находится в реанимации. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

По предварительным данным СК, бывший ученик учебного заведения взорвал на входе в гимназию самодельную взрывчатку.

Как минимум десять человек получили травмы.

