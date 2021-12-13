СК РФ: Напавший на православную гимназию выжил
13 декабря 202113:19
Напавший на гимназию при серпуховском монастыре подросток выжил и находится в реанимации. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.
По предварительным данным СК, бывший ученик учебного заведения взорвал на входе в гимназию самодельную взрывчатку.
Как минимум десять человек получили травмы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- СК РФ: Напавший на православную гимназию выжил
- Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в ответ на санкции ЕС
- Владимир Кириенко назначен гендиректором VK
- Лукашенко назначил нового председателя ЦИК
- В Ростуризме анонсировали новый этап программы туристического кешбэка с 18 января
- СМИ: Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнер»
- Два человека пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море
- Голикова заявила о снижении заболеваемости ковидом в России на 7,3%
- СМИ: Устроившего скандал на блокпосту в Донбассе замглавы МВД Украины уволили
- В «Единой России» заявили о доработке проект о QR-кодах на транспорте
13 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru