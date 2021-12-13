СК РФ: Напавший на православную гимназию выжил

Напавший на гимназию при серпуховском монастыре подросток выжил и находится в реанимации. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

По предварительным данным СК, бывший ученик учебного заведения взорвал на входе в гимназию самодельную взрывчатку.

Как минимум десять человек получили травмы.

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Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:РеанимацияСК РФ
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