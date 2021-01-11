СК разбирается в обстоятельствах трагедии в Норильске

Следственный комитет даст оценку действиям должностных лиц служб, которые отвечают за мониторинг схода лавин в Норильске после трагедии с гибелью трёх человек. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В пятницу на прошлой неделе в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошедшая снежная масса накрыла несколько домиков. Под лавиной погибли 45-летний мужчина с 38-летней супругой и малолетним сыном. Второй ребёнок - подросток отправлен в больницу в тяжелом состоянии. Сегодня он пришёл в сознание, отмечает RT.

Уже установлено, что строения, которые оказались на пути лавины, не принадлежат горнолыжной базе «Гора Отдельная», а возведены гражданами – участниками «Ассоциации по организации отдыха любителей горнолыжного спорта». Землю в аренду им выделила администрация Норильска. Дом, где погибли три человека, был построен главой семьи самовольно без каких-либо разрешительных документов.

Следователи провели обыски и выемки документов в нескольких подразделениях городской администрации, а также в других организациях и учреждениях, которые имеют отношение к ЧП, передают «Известия». Допрошено около трёх десятков свидетелей и очевидцев.

