СК разбирается в обстоятельствах трагедии в Норильске
Следственный комитет даст оценку действиям должностных лиц служб, которые отвечают за мониторинг схода лавин в Норильске после трагедии с гибелью трёх человек. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
В пятницу на прошлой неделе в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошедшая снежная масса накрыла несколько домиков. Под лавиной погибли 45-летний мужчина с 38-летней супругой и малолетним сыном. Второй ребёнок - подросток отправлен в больницу в тяжелом состоянии. Сегодня он пришёл в сознание, отмечает RT.
Уже установлено, что строения, которые оказались на пути лавины, не принадлежат горнолыжной базе «Гора Отдельная», а возведены гражданами – участниками «Ассоциации по организации отдыха любителей горнолыжного спорта». Землю в аренду им выделила администрация Норильска. Дом, где погибли три человека, был построен главой семьи самовольно без каких-либо разрешительных документов.
Следователи провели обыски и выемки документов в нескольких подразделениях городской администрации, а также в других организациях и учреждениях, которые имеют отношение к ЧП, передают «Известия». Допрошено около трёх десятков свидетелей и очевидцев.
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