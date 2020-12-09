СК проверит сообщения об избиении школьника во время квеста в Москве

Следственный комитет проверит сообщения СМИ о нанесении травм школьнику актером во время прохождения игры (квеста) в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

Агентство отмечает, что ряд СМИ писал о травмах, которые актер приключенческого квеста нанес школьнику во время прохождения игры. Актер выступал в роли маньяка, по данным СМИ, он ударил одного из подростков, а также якобы пытался душить и поджигать школьников.

Всего в игре, по предварительным данным, было задействовано семь подростков. Квест проходил на юго-востоке столицы.

Иванова сообщила, что по данному инциденту будет проведена доследственная проверка, в ходе которой будут оценены с правовой точки зрения действия организаторов, а также будет проведена оценка безопасности таких мероприятий.