СК проверит сообщения об избиении школьника во время квеста в Москве
Следственный комитет проверит сообщения СМИ о нанесении травм школьнику актером во время прохождения игры (квеста) в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.
Агентство отмечает, что ряд СМИ писал о травмах, которые актер приключенческого квеста нанес школьнику во время прохождения игры. Актер выступал в роли маньяка, по данным СМИ, он ударил одного из подростков, а также якобы пытался душить и поджигать школьников.
Всего в игре, по предварительным данным, было задействовано семь подростков. Квест проходил на юго-востоке столицы.
Иванова сообщила, что по данному инциденту будет проведена доследственная проверка, в ходе которой будут оценены с правовой точки зрения действия организаторов, а также будет проведена оценка безопасности таких мероприятий.
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