СК предъявил обвинения блогеру Reeflay, в прямом эфире которого скончалась девушка
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего блогера, во время стрима которого скончалась девушка, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Трагедия произошла в доме блоггера Стаса Решетникова (Reeflay) в Раменском районе Подмосковья 2 декабря. Прибывшая по вызову бригада «скорой помощи» констатировала смерть девушки. Эксперты зафиксировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтёки, субдуральную гематому.
В СК отметили, что в стримах блогера многочисленные зрители наблюдали не только избиение потерпевшей, но и иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия. Сам мужчина уже признался, что избил девушку и выставил без одежды на мороз.
Следователи также сообщили, что информация о беременности умершей не подтвердилась.
В настоящее время мужчина задержан. Следствие будет ходатайствовать о заключении блогера под стражу.
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