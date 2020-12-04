СК предъявил обвинения блогеру Reeflay, в прямом эфире которого скончалась девушка

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего блогера, во время стрима которого скончалась девушка, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Трагедия произошла в доме блоггера Стаса Решетникова (Reeflay) в Раменском районе Подмосковья 2 декабря. Прибывшая по вызову бригада «скорой помощи» констатировала смерть девушки. Эксперты зафиксировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтёки, субдуральную гематому.

В СК отметили, что в стримах блогера многочисленные зрители наблюдали не только избиение потерпевшей, но и иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия. Сам мужчина уже признался, что избил девушку и выставил без одежды на мороз.

Следователи также сообщили, что информация о беременности умершей не подтвердилась.

В настоящее время мужчина задержан. Следствие будет ходатайствовать о заключении блогера под стражу.

